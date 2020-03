Der österreichische Energiekonzern OMV will seine 287 Tankstellen in Deutschland verkaufen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wien mit. "Mit dieser möglichen Veräusserung des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland, treibt die OMV Aktiengesellschaft aktiv ihr Portfoliomanagement in Richtung eines nachhaltigen und profitablen Wachstums voran", hiess es in der Mitteilung.