One Swiss Bank kündigt Halbjahresresultat unter demjenigen des Vorjahres an

Die One Swiss Bank (ehemals Banque Profil de Gestion, BPDG) hat im ersten Halbjahr 2021 das Gewinnniveau der Vorjahresperiode nicht gehalten. Das Reinergebnis werde tiefer ausfallen als in der Vergleichsperiode des Vorjahres, teilte die Bank am Freitag mit, ohne allerdings konkrete Zahlen zu nennen. Im Vorjahr hatte die BPDG einen Verlust von 0,7 Millionen Franken ausgewiesen.