Online-Handel in Deutschland wächst laut Studie langsamer

Die Online-Umsätze im deutschen Einzelhandel dürften nach einer Studie von Experten der Universität Regensburg künftig etwas langsamer wachsen. Der Umsatzanteil des Internethandels werde in den nächsten fünf Jahren von gut 10 voraussichtlich auf 15 Prozent steigen, teilte das ibi-Institut am Mittwoch in Regensburg mit. Das entspreche einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Online-Handels von nur noch 6,6 Prozent, nach jährlich 18 Prozent plus in den Jahren 2010 bis 2017.