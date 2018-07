Online-Kleinanzeigen treiben Axel Springer an - Aktie an MDax-Spitze

(Ausführliche Fassung) - Das Geschäft mit Kleinanzeigen im Internet treibt das Medienhaus Axel Springer immer stärker an. Der Mutterkonzern der Tageszeitungen "Bild" und "Welt" rechnet für 2018 in diesem Bereich jetzt mit einem noch stärkeren Umsatzplus als bislang. Für den Gesamtkonzern änderte Vorstandschef Mathias Döpfner bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Freitag in Berlin zwar nichts an seinen Zielen für das laufende Jahr. Dennoch lösten die Nachrichten an der Börse ein Kursfeuerwerk aus.