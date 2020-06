Online-Magazin 'ze.tt' wird als Ressort bei 'Zeit Online' integriert

Das eigenständige Onlinemagazin "ze.tt" der Zeit Verlagsgruppe wird ab Herbst als Ressort bei "Zeit Online" integriert. Die Marke "ze.tt" werde zugleich weiter bestehen, teilte die Verlagsgruppe am Dienstag in Hamburg mit. Als ein Grund für den Schritt wurde ein Rückgang der Werbeerlöse in der Corona-Pandemie genannt. Ziel sei es, künftig Synergien zu nutzen und zum Beispiel den Austausch von Angeboten zu verstärken. Betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben. "Ze.tt" solle langfristig auf eine wirtschaftlich zukunftsfähige Basis gestellt werden.