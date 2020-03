Online-Marktplatzbetreiber Scout24 sieht Corona-Belastungen - höhere Dividende

Wie bereits bekannt, hatte das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 in Anbetracht der hohen Unsicherheiten wegen der Viruskrise am Mittwochabend gestrichen. Die zuvor erwartete Umsatzsteigerung von 6 bis 8 Prozent sei nicht mehr erreichbar, hiess es.

Trotz der Pandemie sollen die Scout24-Aktionäre eine Dividende von 0,90 Euro je Anteilsschein erhalten und damit 0,26 Euro mehr als im Vorjahr. Schon am Mittwochabend hatte der Konzern angekündigt, seine Aktionäre mit massiven Aktienrückkäufen bei der Stange halten zu wollen. Insgesamt plant Scout24, Papiere im Wert von 1,69 Milliarden Euro zurückkaufen. Finanzieren will das Management das durch den Verkauf von Autoscout24, den der MDax -Konzern in der ersten Jahreshälfte abschliessen will.

Im vergangenen Jahr hatte Scout24 von guten Geschäften mit den Portalen AutoScout24 und Immobilienscout24 profitiert. Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis hatten klar zugelegt./eas/mis

(AWP)