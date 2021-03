Online-Spielplatz Roblox startet an der New Yorker Börse

Die Online-Videospielplattform Roblox hat sich in der Pandemie zum virtuellen Tummelplatz für Kinder entwickelt, nun will sie die Wall Street erobern. Das Unternehmen aus dem kalifornischen San Mateo listet seine Aktien am Mittwoch an der New York Stock Exchange, die Erwartungen sind hoch. Die Nyse setzte den Referenzpreis für die Papiere auf 45 Dollar fest, das entspricht einer Gesamtbewertung von rund 30 Milliarden Dollar (25 Mrd Euro).