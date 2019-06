Online-Tierbedarfshändler Chewy mit furioser Börsen-Premiere

(Ausführliche Fassung) - Der Online-Tierbedarfshändler Chewy stösst bei seinem geplanten Börsengang auf reges Anlegerinteresse. Die Chewy-Aktien gingen am Freitag erstmals an der New Yorker Börse in den Handel und legten einen furiosen Auftakt hin. Der erste Kurs lag bei 36 Dollar und damit 77 Prozent über dem Ausgabepreis. Der Börsenwert kletterte dadurch zeitweise über 14 Milliarden Dollar.