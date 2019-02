Onlinehandel treibt Walmart-Umsätze in die Höhe

In den drei Monaten bis Ende Januar kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 138,8 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag in Bentonville mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte stiegen die Erlöse sogar noch etwas stärker. Unter dem Strich stand im vierten Quartal ein Gewinn in Höhe von knapp 3,7 Milliarden Dollar. Das waren 70 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zu dem kräftigen Gewinnplus trug auch der Flipkart-Zukauf bei, während Kosten für den Konzernumbau und Abschreibungen das Vorquartal belastet hatten. Die Aktie legte in den ersten Handelsminuten um dreieinhalb Prozent zu.

Im laufenden Geschäftsjahr (Ende Januar 2020) soll der um Währungseffekte bereinigte Umsatz um mindestens drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen. Mit kräftigen Zuwächsen rechnet das Unternehmen weiterhin im Onlinegeschäft. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll hingegen um einen geringen einstelligen Prozentsatz unter dem Vorjahr herauskommen. Allerdings soll das Ergebnis ohne die Einrechnung von Flipkart leicht steigen. 2019 betrug der bereinigte Gewinn je Aktie 4,91 Dollar.

Im Gesamtjahr legten die Umsätze auf mehr als 500 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn ging um ein Drittel auf knapp 6,7 Milliarden Dollar zurück. Hier belastete vor allem eine milliardenschwere Abschreibung auf den verkauften Mehrheitsanteil an dem Geschäft in Brasilien. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 2,08 Dollar je Aktie bekommen. Das sind vier Cent mehr als im Vorjahr./mne/bgf/he

