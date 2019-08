Neustart bei Opel in Eisenach: In dem Thüringer Autowerk, das mehr als zwei Jahrzehnte auf Kleinwagen spezialisiert war, beginnt am Mittwoch (11.00 Uhr) die Produktion des Stadtgeländewagens Grandland. Dem Produktionsstart ging eine mehrmonatige Umbauphase des Werkes voraus. Nach bisherigen Planungen soll auch eine Hybrid-Version des Grandland aus Eisenach kommen. Diese Variante des SUV ist nach Unternehmensangaben der erste Opel-Hybrid überhaupt. Die Produktion des Kleinwagens Corsa in Eisenach war bereits im Mai eingestellt worden.