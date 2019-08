Opel-Chef will Comeback in Russland - Grandland aus Eisenach

(Ausführliche Fassung) - Zwei Jahre nach der Übernahme durch den französischen Autokonzern PSA hat Opel sein erstes deutsches Werk komplett umgekrempelt. In der bisher auf Kleinwagen spezialisierten Autofabrik in Eisenach startete am Mittwoch die Produktion des Stadtgeländewagens Grandland. "Das ist ein wichtiger Tag für uns. Das erste deutsche Werk wird umgestellt auf die Zukunft", sagte Opel-Chef Michael Lohscheller in Eisenach. Für den SUV, der bisher in Frankreich gebaut wird, nutzt Opel eine PSA-Plattform.