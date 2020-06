Beim Autobauer Opel in Eisenach ist am Mittwoch die Produktion schrittweise wieder hochgefahren worden. "Vorerst können wir noch nicht mit normaler Geschwindigkeit arbeiten", sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Zunächst einmal müssten sich die Mitarbeiter mit den strengen Hygienemassnahmen vertraut machen, die nun im Werk gelten. Dazu gehören Sicherheitsabstände, Möglichkeiten zur Desinfektion sowie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz. Die Garderoben und die Kantine können derzeit noch nicht genutzt werden. Die PSA -Tochter hatte im März in Eisenach die Produktion eingestellt und das Werk heruntergefahren.