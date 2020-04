Opel-Mutterkonzern PSA nimmt Milliardenkredit auf

"Diese Massnahme stärkt unsere Fähigkeit, uns dieser aussergewöhnlichen Situation zu stellen und die Zukunft vorzubereiten", sagte Finanzchef Philippe de Rovira laut Mitteilung.

Der französische Autobauer will seine wegen der Covid-19-Pandemie geschlossenen Autofabriken wieder anlaufen lassen, wie er Ende März mitgeteilt hatte. Es werde dafür ein Fahrplan erarbeitet, konkrete Termine blieben aber bislang offen. Der Peugeot-Hersteller hatte Mitte März 15 Autowerke in ganz Europa geschlossen. In Deutschland waren die Standorte Rüsselsheim und Eisenach betroffen. Auch Werke in Spanien, Frankreich, Portugal, Grossbritannien und in der Slowakei machten dicht./mne/eas/fba

(AWP)