Der französische Telekommunikationskonzern Orange will wegen der Corona-Pandemie die Dividende kürzen. Statt 70 Cent je Aktie soll es nun nur noch 50 Cent geben, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Mit diesem Schritt behält der Konzern nach Angaben des Finanzchefs Ramon Fernandez 530 Millionen Euro in der Kasse. Die Hauptversammlung soll am 19. Mai stattfinden.