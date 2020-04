Im Jahr 2018 sei fälschlicherweise ein Neubewertungsgewinn in Höhe von 8,5 Millionen Franken in der Erfolgsrechnung verbucht und damit der Verlust zu niedrig ausgewiesen worden, heisst es. Im Rahmen der Einigung habe sich die Gesellschaft nun verpflichtet, eine Spende von 30'000 Franken an die IFRS-Foudation zu leisten.

an/rw

(AWP)