Orascom DH-Chef blickt zuversichtlich nach vorn

Der Chef des Immobilienentwicklers und Hotelbetreibers Orascom DH, Omar El Hamamsy, sieht in der Coronakrise Licht am Ende des Tunnels. "Das Jahr 2020 endete erwartungsgemäss mit einem Verlust, aber die Ergebnisstruktur ist viel gesünder als im Jahr zuvor", sagte El Hamamsy im Interview mit der Zeitung "Finanz und Wirtschaft" (Online am 19.04.).