Die Aktionäre der Orascom Development Holding haben an der Generalversammlung am Mittwoch sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen. So wurden alle bisherigen Mitglieder des Gremiums für ein weiteres Amtsjahr wiedergewählt und es wurden auch die beantragten Maximalbeträge für die Vergütung des Managements gutgeheissen, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.