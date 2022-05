Orascom-GV wählt Naguib Sawiris zum neuen Präsidenten

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Orascom Development Holding haben an der Generalversammlung am Dienstag sämtliche Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Dabei wurde unter anderem Naguib Sawiris zum neuen Präsidenten gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Er löst auf höchster Stelle seinen Vater Samih Sawiris ab.