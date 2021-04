Wie der Hotel- und Baukonzern am Dienstag mitteilte, will der Verwaltungsrat an der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung am 6. Mai 2021 Barbara Heller, Amine Omar Tazi-Riffi und Eskandar Tooma als neue Mitglieder des Gremiums vorschlagen.

Die Einberufung zur ordentlichen Generalversammlung erfolge zu einem späteren Zeitpunkt, teilte ODH weiter mit.

