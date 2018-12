Orascom unterzeichnet Vertrag zum Bau des Wohnprojekts in West-Kairo

Der Immobilienentwickler Orascom DH kann nun den Bau von Wohnungen in der 6. Oktober City in West-Kairo in Angriff nehmen. Die ägyptische Tochter Orascom Development Egypt habe dazu mit der Egyptian New Urban Communities Authority (NUCA) die endgültige Vereinbarung unterzeichnet, teilte das Unternehmen des ägyptischen Investors Samih Sawiris am Dienstag mit.