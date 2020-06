Die Aktionäre des Lebensmittelherstellers Orior haben an der Generalversammlung am Donnerstag sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurden der Jahresbericht und die Jahresrechnung genehmigt und der Dividendenvorschlag von 2,32 Franken je Aktie gutgeheissen, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.