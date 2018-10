Orior mit neuer Führungsebene - Markus Neuhaus soll in Verwaltungsrat

Weiter vermeldet Orior den (geplanten) Abgang von Edgar Fluri aus dem Verwaltungsrat per kommender Generalversammlung vom l1. April. In den letzen beiden Jahren war dieser Vizepräsident des Gremiums. Ersetzt werden soll er per 1. Juli 2019 durch Markus Neuhaus.

Neuhaus wird den Angaben zufolge seine derzeitige Tätigkeit als Präsident des Verwaltungsrats von PwC Schweiz sowie Mitglied des Aufsichtsrats von PwC Europe per Ende Juni 2019 niederlegen. Der Orior-Verwaltungsrat will ihm den Vorsitz des Audit Committee übertragen.

uh/ra

(AWP)