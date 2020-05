Osram mit solidem Quartal in Corona-Krise - wenig Neues zu AMS

Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 11,7 Prozent nach 8,1 Prozent ein Jahr zuvor, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Das lag neben Strukturmassnahmen aber auch auch neuen Rechnungslegungsvorschriften.

Am Kapitalmarkt sorgten die Nachrichten kaum für Bewegung, stehen doch weniger die Zahlen als vielmehr die Übernahme durch den an der Schweizer Börse kotierten österreichischen Sensorenhersteller AMS im Fokus. Die Osram-Aktie lag am Vormittag zuletzt 0,3 Prozent im Minus. Im laufenden Jahr haben die Papiere bislang rund 15 Prozent an Wert eingebüsst, sich nach dem Corona-Crash zuletzt aber wieder deutlich erholt. In den zurückliegenden drei Jahren steht für die Titel jedoch ein Minus von rund 43 Prozent zu Buche.

Unter dem Strich stand bei Osram im zweiten Geschäftsquartal zwar erneut ein Verlust von rund 39 Millionen Euro, Osram konnte den Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aber um fast 57 Prozent eindämmen. Der deutsche Konzern begründete das Minus mit Kosten für die laufenden Umbau- und Sparmassnahmen. Im ersten Quartal hatte Osram noch einen kleinen Nettogewinn eingefahren, nachdem das Unternehmen 2019 wegen schlechteren Geschäften mit der Autoindustrie und Smartphoneherstellern tief in die roten Zahlen gerutscht war.

Dies beflügelte die AMS-Aktie. Händler sprachen von Deckungskäufen. Die AMS-Titel legten an der Schweizer Börse bis zum Mittag um rund 6,5 Prozent zu.

Kein Geld mehr verbrannt

Im zweiten Viertel des Geschäftsjahres konnten die Münchener den freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) zudem dank eines besseren Kostenmanagements auf 64 Millionen Euro steigern, nachdem noch im Vorjahr ein Minus von 76 Millionen Euro angefallen war. Der Free Cashflow ist für Investoren und Analysten eine wichtige Kennziffer, da sie Aufschluss über die Finanzkraft eines Unternehmens gibt. Ist sie negativ, wird quasi Geld verbrannt.

Konzernchef Olaf Berlien sprach in Anbetracht der schwierigen Rahmenbedingungen von einem guten Quartal. "Unsere sehr früh ergriffenen Massnahmen gegen die Folgen der Corona-Krise zeigen Wirkung", erklärte er. In einer Telefonkonferenz verdeutlichte Berlien dann aber, dass Osram mit erheblichen Corona-Auswirkungen im laufenden dritten Quartal rechnet.

Erst dann würden die Pandemie-Folgen Osram vollumfänglich treffen. Berlien geht davon aus, dass der Tiefpunkt des Quartals bereits im April erreicht worden ist. In China liefen die Werke mittlerweile wieder unter Vollauslastung, zudem seien weltweit bis auf 2 Fabriken alle 26 Osram-Werke in Betrieb, sagte er.

Zweites Quartal besser als erwartet

Das zweite Quartal sei aufgrund anhaltender Kostensenkungen besser ausgefallen als der Markt erwartet habe, befand Analyst Sandeep Deshpande von der US-Bank JP Morgan. Die negativen Auswirkungen durch Covid-19 seien aber ab Ende März sichtbar geworden.

Derweil verdeutlichten die Experten der DZ Bank, dass das Autogeschäft von Osram unter Druck bleibe. Die eingetrübte Nachfrage bleibe bestehen, auch wenn der Konzern Fortschritte auf der Kostenseite gemacht habe. Die DZ Bank erwartet weiterhin schwierige Quartale für den Leuchtenhersteller.

Osram hatte seine Sparmassnahmen kürzlich nochmal verschärft und will in der Krise über bereits bestehende Programme hinaus das Geld zusammenhalten. So hat der Konzern laut Mitteilung unter anderem mit Arbeitszeitmassnahmen und der Überprüfung von Investitionen ein "zusätzliches Liquiditätsvolumen von rund 200 Millionen Euro" bis Ende des Geschäftsjahres ausgemacht.

Zudem sind seit Mai laut Berlien rund 200 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wie viele es insgesamt werden, sei unklar. Der Vorstand will überdies in diesem Monat auf 10 Prozent seines Gehalts verzichten. Zudem sollen die variablen Einkommensbestandteile auch bei Führungskräften gekürzt werden.

Jahresziele nicht erreichbar

Wegen der Corona-Krise geht Osram weiter davon aus, seine ursprünglichen Jahresziele nicht erreichen zu können. Vor allem Produktionsstillegungen auf Kundenseite sowie Störungen der globalen Lieferketten würden sich "sehr wahrscheinlich" auf die Geschäftsentwicklung von Osram auswirken, hiess es. Mitte März hatte Osram die Prognose zurückgezogen. Ein neuer Ausblick sei erst dann möglich, wenn die allgemeine Marktsituation mehr Klarheit zulasse.

Nicht viel Neues gab es zur anstehenden Übernahme von Osram durch AMS. Berlien verwies darauf, dass die kartellrechtlichen Genehmigungen nach wie vor ausstünden. AMS hatte sich kürzlich abermals zuversichtlich gezeigt, den Deal bis Ende des laufenden Quartals zum Abschluss zu bringen. Laut Berlien laufen die vorbereitenden Massnahmen für den Integrationsprozess im Hintergrund weiter. Der Osram-Chef zeigte sich auf Nachfrage überzeugt davon, dass das AMS-Finanzierungskonzept gut, klar und krisenfest sei.

Im Zuge des sich anbahnenden Zusammenschlusses waren immer wieder Zweifel daran aufgekommen, ob AMS die Finanzierung überhaupt stemmen kann. Die Österreicher sind stark verschuldet, deutlich kleiner als Osram und wollen die 4,6 Milliarden Euro schwere Übernahme weitgehend auf Pump stemmen. Dazu beitragen soll aber auch eine kürzlich abgeschlossene Kapitalerhöhung. Die Marktturbulenzen infolge der Corona-Krise hatten sowohl den AMS- als auch den Osram-Kurs zwischenzeitlich abstürzen lassen.

