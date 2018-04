Osram streicht Jahresziele zusammen - Belastung durch Stellenabbau

Der Umsatz dürfte im Geschäftsjahr bis Ende September auf vergleichbarer Basis nur noch um 3 bis 5 Prozent wachsen, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss mit. Bisher hatte der Vorstand ein Plus von 5,5 bis 7,5 Prozent erwartet. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) soll statt 700 Millionen jetzt nur noch rund 640 Millionen Euro erreichen. Im Vorjahr hatte Osram 695 Millionen Euro erzielt. Für den Gewinn je Aktie hat Osram statt 2,40 bis 2,60 Euro nur noch 1,90 bis 2,10 Euro im Auge, nach vergleichbar 2,78 Euro im Vorjahresquartal.

Damit schätzt das Management die Entwicklung auch deutlich schlechter ein als von Analysten erwartet. Dabei hatte das Unternehmen ohnehin wegen hoher Investitionen sowie negativer Wechselkurseffekte eine konservative Prognose ausgegeben.

Im zweiten Geschäftsquartal (per Ende März) erzielte Osram nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 1,01 Milliarden Euro, das entspricht auf vergleichbarer Basis einem Plus von 1,8 Prozent. Die bereinigte Ebitda-Marge lag bei 15,1 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag bei 46 Cent, während Analysten im Schnitt 49 Cent erwartet hatten. Die vollständigen Zahlen will Osram am 3. Mai vorlegen.

Zudem kündigte das Unternehmen zusätzliche Belastungen im Zuge eines "Umbaus der Beschäftigungsstruktur" an den deutschen Standorten an, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Der Vorstand werde nun Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern über einen Interessensausgleich führen, hiess es. Dabei werde es auch zu einem Stellenabbau kommen, sagte ein Osram-Sprecher. Gleichzeitig wolle man aber auch neue Stellen schaffen - insgesamt will Osram in Deutschland mehr Menschen beschäftigen, als weniger. Die Massnahmen könnten vor Steuern zu einem Sonderaufwand von 60 bis 70 Millionen Euro führen. Dieser sei in der gekappten Jahresprognose noch nicht enthalten.

Osram hatte sich dabei im vergangenen Sommer mit der IG Metall und dem Betriebsrat auf ein Zukunftskonzept für die deutschen Standorte geeinigt. Dabei geht es insbesondere um zwei Werke in Berlin und Schwabmünchen bei Augsburg, denen ansonsten womöglich die Schliessung gedroht hätte. In Schwabmünchen etwa ist bisher die Produktion von Vorprodukten für traditionelle Glühlampen das Hauptgeschäft. Nun will Osram dort ein Werk für LED-Vorprodukte bauen.

Dem Vernehmen nach könnten mehrere hundert Stellen auf der Kippe stehen. Insgesamt beschäftigt der Konzern in Deutschland gut 7000 Mitarbeiter. Osram will im Gegenzug andere Standorte in Deutschland ausbauen, wie etwa Regensburg, wo 1000 weitere Arbeitsplätze geschaffen werden sollen./nas/stw/tos

(AWP)