Osram verdient deutlich weniger

Der Lichtkonzern Osram hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient. Eine schwächere Nachfrage in der Autoindustrie, der starke Euro sowie höhere Kosten lasteten auf Umsatz und Ergebnis, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Der Umsatz sank in den Monaten April bis Juni im Jahresvergleich um 3,7 Prozent auf gut eine Milliarde Euro. Das bereinigte operative Ergebnis nahm um fast ein Viertel auf 133 Millionen Euro ab. Netto sackte der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft von 84 auf 48 Millionen Euro ab.