Otto Group leidet unter heissem Sommer

Der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr (28.2.) unter dem langen und heissen Sommer gelitten und dabei an Gewinn eingebüsst. Die Witterung habe sich auf das Textil- und Möbelgeschäft des Konzerns ausgewirkt, teilte Otto am Donnerstag in Hamburg mit. Zusammen mit den geplant hohen Investitionen in die Weiterentwicklung der deutschen Einzelgesellschaft Otto und die logistische Infrastruktur der gesamten Unternehmensgruppe würden die Ergebnisse unter denen des sehr starken Vorjahres liegen.