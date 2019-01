Otto plant Logistikstandort in Giessen für 300 Millionen Euro

Der Hamburger Online-Händler Otto plant in Giessen ein grosses Logistikzentrum, das von 2020 an auf einem Teil des Geländes "Alter Flughafen" errichtet werden soll. Dort sollen bis zu 1300 Arbeitsplätze entstehen, wie ein Unternehmenssprecher erklärte. Am Dienstag hatten mehrere Medien darüber berichtet. An dem neuen Standort will das Unternehmen demnach mehr als 300 Millionen Euro investieren.