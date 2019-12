Paket von Flughafen Zürich-Aktien wurde zu 167,00 Fr. je Stück verkauft

USS hatte rund 1,7 Millionen Aktien zum Verkauf angeboten, für welche ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren durchgeführt wurde. Nun wurden 1,71 Millionen Aktien oder 5,6 Prozent an Flughafen Zürich-Aktien verkauft, was einen Gesamtwert der Transaktion von knapp 286 Millionen Franken ergibt, wie die verantwortliche Bank am Mittwoch mitteilte.

Die Preisspanne für die angebotenen Titel war ursprünglich auf 166,50 bis 175,40 Franken je Aktie angesetzt worden, später wurde sie auf 167,00 bis 167,50 Franken eingegrenzt. Am Dienstag waren die Flughafen-Titel an der Schweizer Börse bei 175,40 Franken aus dem Handel gegangen. Am Mittwoch im vorbörslichen Handel notieren sie 3,9 Prozent tiefer bei 168,55 Franken.

Zu den Käufern der Aktien ist nichts bekannt. Die Medienstelle des Flughafen Zürich wollte die Transaktion auf Anfrage von AWP ausserdem nicht kommentieren.

cf/uh

(AWP)