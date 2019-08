Panalpina: 97,98 Prozent aller Aktien wurden an DSV angedient

Das definitive Ergebnis soll am nächsten Dienstag veröffentlicht werden. Vor der Nachfrist für das Übernahmeangebot waren DSV bereits 88,3 Prozent aller Panalpina-Aktien angedient worden.

Der Abschluss der Übernahme wird weiterhin am 19. August erwartet. Sämtliche dafür notwendigen behördlichen Genehmigungen sind bereits eingetroffen.

Nach Vollzug der Übernahme sollen die Panalpina-Aktien an der Schweizer Börse SIX dekotiert werden. Die neue Gesellschaft "DSV Panalpina A/S" soll in Kopenhagen kotiert sein. Bereits in den Startlöchern stehen auch die neuen Verwaltungsräte aus dem Lager von DSV, die kürzlich an der Generalversammlung gewählt wurden.

tt/jr

(AWP)