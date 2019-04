Panalpina-Aktien nach Ende von Übernahmepoker im Hoch

Kurz nach 09.35 Uhr notierten die Aktien um 11 Prozent höher bei 183,50 Franken, dies in einem festeren Gesamtmarkt (SPI +0,4%). Die Aktien von DSV in Kopenhagen notieren derweil 4,1 Prozent tiefer bei 528 dänischen Kronen. Kühne+Nagel ziehen derweil um 0,6 Prozent an.

DSV bietet pro Panalpina-Aktie 2,375 eigene Aktien. Basierend auf dem DSV-Schlusskurs vom vergangenen Freitag entspricht das Umtauschangebot einem impliziten Angebotspreis von 195,80 Franken pro Panalpina-Aktie.

Bereits seit längerem hatte sich die Panalpina-Aktie von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Die Öffentlichkeit hatte schon längere Zeit auf eine Antwort des Panalpina-Verwaltungsrates zum Kaufangebot gewartet.

Nachdem nun auch vom Hauptaktionär von Panalpina, der Ernst Göhner Stiftung, grünes Licht zum Deal gekommen ist, ist für die Analysten der ZKB klar: "DSV erkauft sich den Basler Konzern zu einem stolzen Preis." Sie betonen, dass DSV nach dem Abschluss der Transaktion zu einem der grössten Wettbewerber weltweit wird.

Die Analysten von Goldman Sachs ergänzen noch, dass sie erstaunt seien, dass das Angebot von DSV für Panalpina neu einzig aus Aktien bestehe. Zuvor sei ein Bar-Anteil von 30 Prozent vorgesehen gewesen.

