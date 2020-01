Die Panalpina-Aktien verschwinden von der Schweizer Börse. Die Papiere des Logistikkonzerns, der von der dänischen DSV A/S übernommen wurde, und die nicht direkt oder indirekt von DSV gehalten werden, werden für kraftlos erklärt. Zum letzten Mal können Panalpina am 27. Januar 2020 an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden. Einen Tag später werden die Aktien dekotiert.