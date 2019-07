Panalpina: DSV hält unverändert 88,3 Prozent am Logistiker

Das vorliegende Zwischenergebnis ist ein definitives Zwischenergebnis. Die Zahlen sind unverändert zum provisorischen Zwischenergebnis. Die Nachfrist von zehn Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebots beginnt der Mitteilung zufolge am 24. Juli 2019 und dauert voraussichtlich bis am 7. August 2019.

DSV ist es ausserdem gemäss Verfügung der Übernahmekommission erlaubt, den Vollzug des Angebots bis am 2. Oktober 2019 aufzuschieben. Der Vollzug des Tauschangebots ist gemäss früheren Angaben für diesen Tag vorgesehen.

Nach Vollzug der Übernahme sollen die Panalpina-Aktien an der Schweizer Börse SIX dekotiert werden. Die neue Gesellschaft "DSV Panalpina A/S" soll in Kopenhagen kotiert sein.

hr/rw

(AWP)