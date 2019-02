Panalpina-Grossaktionär sieht keine Dringlichkeit für Verkauf der Firma

Die Stiftung hatte sich Anfang Woche gegen ein vom dänischen Logistiker DSV unterbreites Kaufangebot über rund vier Milliarden Franken ausgesprochen. Sie hält rund 46 Prozent an Panalpina, so dass niemand an einer Zustimmung der Stifung vorbei kommt.

Nach Analyse der Kaufofferte sei man zum Schluss gekommen, dass die Strategie des Panalpina-Verwaltungsrat besser für alle Stakeholder sei als eine Übernahme. Als eigenständige Firma könne Panalpina eine grössere Wertsteigerung realisieren. Das werde zwar etwas Zeit brauchen, "aber wir sprechen nicht von fünf Jahren", so Gutzwiller weiter.

Konkret gegen das Übernahme-Angebot von DSV gesprochen hat gemäss Gutzwiller, dass Panalpina in den letzten Jahren 250 Millionen bis 300 Millionen Franken in eine integrierte Prozess- und IT-Plattform investiert hat. Die meisten Frachtlogistiker hätten keine solche integrierte IT-Plattform, DSV allerdings schon. "Weil auch Panalpina eine solche Plattform hat, ist das Übernahmeangebot nicht attraktiv", erklärt Gutzwiller.

Er verstehe die Situation des anderen gewichtigen Aktionärs Cevian und anderer Investoren, die das Angebot begrüsst hatten. Die Ernst-Göhner-Stiftung sei aber kein Finanz-, sondern ein langfristiger Investor, erklärte Gutzwiller.

sig/uh

(AWP)