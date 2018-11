Panalpina-Papiere legen nach angekündigtem VRP-Rücktritt stark zu

Die Aktien des Logistikers Panalpina haben stark auf die Rücktrittsankündigung von Verwaltungsratspräsident Peter Ulber reagiert und klettern in einem schwachen Gesamtmarkt in die Höhe. Ulber beugt sich der Kritik von Aktionären, die seit längerem den Rücktritt gefordert haben. Die Aussicht, dass Panalpina nun zu einem Übernahmeziel werden könnte, treiben den Kurs in die Höhe.