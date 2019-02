Panalpina-VR will aufgebessertes DSV-Angebot prüfen

Im Übernahmekampf um Panalpina bestätigt der Basler Konzern, ein aufgebessertes, nicht-bindendes Kaufangebot des dänischen Konkurrenten DSV in Höhe von 180 Franken erhalten zu haben, das ein reines Barangebot sei. Der Verwaltungsrat von Panalpina werde das Angebot gemäss seinen Pflichten mit Beratern prüfen, teilte der Konzern am Freitag in einem Communiqué mit. Weitere Ankündigungen würden gegebenenfalls folgen.