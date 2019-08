Pargesa: GBL übernimmt bis zu 61% an Webhelp - Preis 0,8 Mrd Euro

Die Group Bruxelles Lambert (GBL), an der Pargesa 50 Prozent des Kapitals und knapp 52 Prozent der Stimmen hält, übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am französischen IT- und Call-Center-Unternehmen Webhelp. GBL wird bis zu 0,8 Milliarden Euro für einen Anteil von bis zu 61 Prozent des Grundkapitals der Holding investieren. Dies basiere auf einem Unternehmenswert von rund 2,4 Milliarden Euro für 100 Prozent von Webhelp.