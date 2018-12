Pargesa vermeldet Wechsel in VR und GL bei GBL-Beteiligung

So wird den Angaben zufolge Paul Desmarais Jr. Präsident des GBL-Verwaltungsrates. Er folgt auf Gérald Frère, der zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrates und Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses ernannt wird und dort Thierry de Rudder ersetzt. Die Änderungen würden unmittelbar nach der Generalversammlung der GBL am 23. April 2019 in Kraft treten, hiess es am Montagabend.

Ian Gallienne wird derweil als CEO die alleinige operative Leitung des Unternehmens übernehmen. Gérard Lamarche habe beschlossen, nach sieben Jahren innerhalb der Gruppe keine Verlängerung seines Mandats als Co-CEO zu beantragen und seiner Karriere eine neue Ausrichtung zu geben. Er wird Senior Advisor und bleibt Direktor sowie Mitglied des Ständigen Ausschusses.

Pargesa hält an GBL 50,0 des Kapitals bzw. 50,7 Prozent der Stimmrechte.

