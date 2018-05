Die Group Bruxelles Lambert (GBL), an der Pargesa 50 Prozent des Kapitals und knapp 52 Prozent der Stimmen hält, möchte ihren Anteil im Umfang von 6,6 Prozent des Kapitals der Burberry Group PLC veräussern. Dies soll im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren geschehen, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Dienstagabend mit.