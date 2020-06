Partners Group-Aktie nach Corona-Update unter Druck

Die Aktien der Partners Group starten am Donnerstag mit deutlichen Abgaben in den frühen Handel. Der Risikokapitalspezialist nahm am Mittwochabend Stellung zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auf das eigene Geschäft. Die Kennzahlen der ersten vier Monate des Jahres lagen zwar in etwa im Rahmen der Prognosen von Analysten, fallen aber in Sachen erfolgsabhängige Erträge für viele Anleger wohl zu verhalten aus.