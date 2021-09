Partners Group-Aktie nach starken Halbjahreszahlen etwas leichter

Die Partner-Group-Titel tendieren um 09.40 Uhr mit 0,03 Prozent auf 1636,50 Franken ganz leicht tiefer. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI notiert zeitgleich 0,31 Prozent unter dem Schlussstand vom Vortag.

Positiv überrascht zeigen sich viele Analysten von der Höhe der erfolgsabhängigen Erträge. Bei der UBS etwa zeigt man sich vom aktuellen Leistungsausweis beeindruckt und führt den Erfolg neben den hohen erfolgsabhängigen Erträgen auch auf die guten Margen bei den wiederkehrenden Erträgen zurück.

Ähnlich klingt es von Seiten der Bank Vontobel. Nach dem guten Start erwarte man zudem, dass Partners Group auch im weiteren Jahresverlauf von starken strukturellen und zyklisch bedingten Wachstumstreibern profitieren dürfte.

Es sind aber auch kritische Stimmen zum Börsenüberflieger zu finden. So schreibt etwa die ZKB in einem ersten Kommentar, dass es am Zahlenkranz zum ersten Halbjahr zwar "nichts auszusetzen" gebe, es aber wohl in diesem Tempo nicht weitergehen werde.

Es dürfte für den Vermögensverwalter nicht einfacher werden, Neugeld und Rückflüsse renditeträchtig im Markt zu platzieren, heisst es. Zudem seien bei Partners Group "Nachholeffekte aus 2020 und Vorzieheffekte aus 2022" zusammengekommen.

Die Kantonalbank sieht indes angesichts der "operativen Qualität" von Partners Group weiterhin "keinen Grund, gegen die Aktie zu wetten". Da es dem aktuellen Bewertungsniveau aber an weiterem Aufwärtspotenzial mangle, bleibe die Empfehlung "Marktgewichten" bestehen.

Mit einem Kursplus von fast 60 Prozent führen die Aktien der Partners Group die diesjährige SMI-Gewinnerliste unangefochten an. Dieser Höhenflug sei den historisch tiefen Zinsen und dem davon ausgehenden Renditedruck institutioneller Grossinvestoren zu verdanken, halten Händler fest.

sta/uh

(AWP)