Partners Group-Aktien legen nach Zwischenbericht nur leicht zu

Die Aktien des auf Privatmarktanlagen spezialisierten Vermögensverwalters notieren um 9.15 Uhr um 0,2 Prozent höher mit 781,20 Franken. Derweil tendiert der Gesamtmarkt gemessen am SMI um 0,1 Prozent freundlicher. Am Vorabend schloss die Aktie bei 780 Franken (+0,5 Prozent) und hat sich damit seit Anfang Jahr um mehr als 30 Prozent erholt.

An den heute vorgelegten Daten zum Neugeschäft gebe es nichts auszusetzen, heisst es bei der ZKB. Sie seien aber im Rahmen des Erwarteten ausgefallen. Daher sei keine grundlegende Neubewertung zu erwarten, schreibt ZKB-Analyst Michael Kunz steht. Er erwartet mangels "Katalysatoren" weiterhin eine Entwicklung im Rahmen des breiten Marktes.

Vontobel-Analyst Andreas Venditti würdigt das starke Wachstum der Firma. Das Vertrauen von Partners Group in weiteres Wachstumspotenzial zeige sich auch in der anhaltend starken Einstellungstätigkeit. So habe die Mitarbeiterzahl im laufenden Jahr um zehn Prozent zugenommen.

Die Bank Vontobel stuft Partners Group mit "Buy" und die ZKB mit "Marktgewichten" ein.

pre/ra

(AWP)