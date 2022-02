Partners Group erhält von Kunden 8,5 Milliarden Dollar für Infrastrukturprogramm

Die Partners Group hat für ihr drittes direktes Infrastrukturprogramm insgesamt 8,5 Milliarden US-Dollar von den Kunden erhalten. Das Programm investiert den Angaben zufolge in Infrastrukturprojekte in strategischen Themenbereichen, die mit Digitalisierung & Automatisierung, New Living sowie Dekarbonisierung & Nachhaltigkeit in Verbindung stehen.