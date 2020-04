Partners Group ernennt Hans Ploos van Amstel zum Finanzchef

Zudem nimmt Ploos van Amstel Einsitz in die Geschäftsleitung, wie Partners Group am Donnerstag in einem Communiqué schrieb. Der neue Chief Financial Officer (CFO) werde dort die Bereiche Unternehmens- und Geschäftsentwicklung verstärken. Ploos van Amstel habe über 30 Jahre Erfahrung, darunter als Führungskraft bei multinationalen Unternehmen in den Bereichen Konsumgüter, Einzelhandel und Personalbeschaffung. Zuletzt verantwortete er beim Personalvermittler Adecco die Finanzen.

Verwaltungsratspräsident Steffen Meister zeigt sich in der Mitteilung erfreut über die Ernennung Ploos van Amstels zum Finanzchef. "Mit dem vergangenen und zukünftig erwarteten Wachstum von Partners Group hat die Anzahl der anspruchsvollen Prioritäten in Bezug auf die Finanzen der Gruppe sowie auf die Geschäfts- und Unternehmensentwicklung erheblich zugenommen", erklärte er. Mit seiner Bilanz aus früheren Positionen sei Ploos van Amstel "ideal positioniert", um das Führungsteam der Partners Group zu ergänzen.

Mit der Ernennung Ploos van Amstels setzt sich die Geschäftsleitung der Partners Group nun aus sieben Personen zusammen. André Frei und David Layton führen das Unternehmen weiterhin als Co-CEOs.

