Partners Group erwirbt Beteiligung an US-Firma und kauft indische Warenhauskette

Der Vermögensverwalter Partners Group erwirbt eine Beteiligung an der amerikanischen GlobalLogic Inc, die im Bereich der digitalen Produktentwicklung tätig ist. Die Transaktion bewerte GlobalLogic mit einem Wert von über 2 Milliarden US-Dollar. Nach der Übernahme wird Partners Group gleichberechtigter Aktionär mit dem bestehenden Investor "Canada Pension Plan Investment Board" (CPPIB), teilt Partners Group am Montag mit.