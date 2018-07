Partners Group erwirbt vier Büroliegenschaften im Wert von 320 Millionen Euro

Erworben wurde dabei eine Liegenschaft in Brüssel, eine in Frankfurt und zwei in Berlin. Zusätzlich hat Partners Group zwei weitere Immobilientransaktionen abgeschlossen. Bei der ersten handelt es sich um ein Portfolio von sechs Einkaufszentren in Italien, bei der zweiten um eine Portfolio von sechs Anlagen in Schweden und Finnland im Bereich Retail, Logistik und Ausbildung.

Er glaube, dass die erworbenen Leigenschaften über ein grosses Wertsteigerungspotenzial verfügen, das die Gesellschaft in den kommenden Monaten und Jahren erschliessen wolle, wird in der Mitteilung Stefan Lempen, Co-Head Private Real Estate Europe, zitiert.

sig/cf

(AWP)