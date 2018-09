Partners Group beteiligt sich im Auftrag der Kunden an einem Windkraftprojekt in Australien. Mehr als 200 Millionen Australische Dollar (rund 138 Millionen Franken) würden in Aktien investiert, teilt der Vermögensverwalter am Montag mit. Verkäufer sind Renewable Energy Systems (RES) und Macquarie Capital, die das Projekt gemeinsam entwickelt haben.