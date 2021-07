Partners Group investiert für Kunden in französisches Immobilienportfolio

Gekauft werden sollen hochwertige, vermietete Industrieparks und Logistikanlagen in Ballungsräumen wie Paris, Nizza und Bordeaux, teilte der auf alternative Anlagen spezialisierte Vermögensverwalter am Dienstag mit. Gemeinsam beabsichtigen Partners Group und Proudreed, dieses Portfolio durch neue Akquisitionen und Entwicklungen in den nächsten zwei Jahren auf einen Bruttoinventarwert von mehr als 500 Millionen Euro zu erweitern.

Dabei setzt Partners Group auf E-Commerce: Dieser sei im französischen Detailhandel mit einem Anteil von 15 Prozent noch vergleichsweise untervertreten. Partners Group geht davon aus, dass der Anteil an E-Commerce in Frankreich erheblich zunehme und daher auch die Nachfrage nach Industrieparks und Logistikanlagen, die eine Schlüsselrolle in der E-Commerce-Lieferkette spielen, stark steigen werde.

pre/rw

(AWP)