Idera vertreibt Software-Lösungen für Infrastruktur an Geschäftskunden, wie Partners Group am Freitag mitteilte. Bereits 2019 hatte sich Partners Group an Idera beteiligt. Seit jenem Zeitpunkt sei die Überzeugung noch gewachsen, dass der Bereich Software für Infrastruktur sehr gute Gelegenheiten biete, so die Mitteilung. Finanzielle Details werden keine genannt.

cf/tt

(AWP)