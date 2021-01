Careismatic mit Sitz im Chatsworth im US-Bundesstaat Kalifornien vertreibt in 70 Ländern unter 15 Marken Bekleidung etwa für medizinisches Personal. Das Unternehmen mit 730 Mitarbeitenden sei in den USA, Kanada, Europa und Asien vertreten. Partners Group habe früher an der Vorläuferfirma Strategic Partners eine Beteiligung gehalten und kenne daher das Geschäft gut, heisst es weiter. Der Fokus liege auf dem organischen Wachstum, der Markterweiterung und auf Zukäufen.

yr/rw

(AWP)