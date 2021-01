Partners Group übernimmt für Kunden UK-Industrieliegenschaften für 253 Mio Pfund

Partners Group übernimmt das Portfolio vom Immobilieninvestor Paloma Capital. Das Zuger Investmentunternehmen wolle das Portfolio mit weiteren 200 Millionen Pfund aufstocken, um in den nächsten 24 Monaten neue Akquisitionen tätigen zu können, heisst es in der Mitteilung. Das Portfolio sei über ganz Grossbritannien verteilt, wobei sich die meisten Liegenschaften in den West Midlands, in Yorkshire und im Nordwesten befänden. Es generiere ein diversifiziertes Einkommen mit einer Mieterbasis von über 250 Unternehmen aus verschiedenen Sektoren.

